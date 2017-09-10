Диана Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина #6







Отправлено: - 13:10 Он разве что то может умное сказать? Это ему не над бабушкой издеваться.В радость нашим коментатором.Вижу вы свсе с одной семьи))