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§ NG.kz
Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29567
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", - цитирует пресс-служба партии слова Малинковича.
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§ сайлау курманов
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2102
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.09.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все верно Галкин говорит ,даже если и шутит
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тётя Соня
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Максим! Так их краснопёрых!

Гость
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что тем же коммунистам, лучше бы снисходительнее относиться к клунским выходками скоморохов, учитывая низкую социальную ответственность этих самых скоморохов.

123
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 11:42
Комментарий удален модератором.

мимопроходилЬ
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважуха Максиму. Так его лысого..
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