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§ NG.kz
В Костанае горел ночной клуб West
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29567
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар начался сегодня, 10 сентября, утром. Как стало известно "НГ", при тушении огня ударило током одного из сотрудников пожарной службы. На данный момент огонь потушен. Пользователи сайта присылают "НГ" фото и видео пожара
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Всем общий
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгневанные стриптизом клиенты это сделали.

Кереметсан
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 10:58
Комментарий удален модератором.

1
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там к стати входные двери не по стандарту -узкие,случись что как люди будут выбегать

руж
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хромая лошадь по костанайский.

§ Моше
Re: В Костанае горел ночной клуб West
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный костанайский б***юшник сгорел :-) туда ему и дорога.
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123
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Главный костанайский б***юшник

И что теперь делать голодным и обездоленным женщинам? Вот вам смешно,а им нет! :lol:

§ berdan
Re: В Костанае горел ночной клуб West
berdan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 10.09.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ударило током... Заземлять наконечник, видимо, не научили. С техникой безопасности в "пожарке" всё так плохо?
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§ frezer33307
Re: В Костанае горел ночной клуб West
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 10.09.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настигла все же Божья кара наш "Садом и гамору"
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§ Алиса
Re: В Костанае горел ночной клуб West
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по первым комментам - хоть какой-то "праздник на нашей улице" обозначился, хоть одна положительная новость за последнее время :lol: :lol: :lol:
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* vofkakst
Re: В Костанае горел ночной клуб West
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 10.09.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
София, Дионис -ваш ход ))
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