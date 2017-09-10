NG.kz В Костанае горел ночной клуб West



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:58 Пожар начался сегодня, 10 сентября, утром. Как стало известно "НГ", при тушении огня ударило током одного из сотрудников пожарной службы. На данный момент огонь потушен. Пользователи сайта присылают "НГ" фото и видео пожара

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