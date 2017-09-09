Цитата: кустанаец 1:

вбивание в голову молодому поколению казахов , что их предков угнетали русские при царской России, потом во времена СССР . Это будет заложена мина замедленного действия между русскими и казахами здесь в Кустанайской области Казахстана . для чего хранили череп этого басмача в России практически 100 лет тоже не понятно

теперь то мы независимы и имеем право вспомнить тех кто стоял у истоков независимости и отдал свой жизни для этого, Казахский народ всегда помнил о них, а для чего его хранили там его череп ясное дело что боялись что народ будет поклонятся его праху, и вот наконец его душа найдет упокоение на родной земле, потомки всегда будут помнить своих героев, мы Казахстанцы должны сплотится вместе то есть все народы и не допустить потери независимости.