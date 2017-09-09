/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29564
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
Читать новость

Читатель 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю и чётко прослеживается противостояние)) Одни аргументированы, другие "едут на эмоциях". Думаю, всё понятно и предсказуемо в будущем (общее рассуждение)

§ Доктор СИЗО
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3977
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.09.17 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял, что большинство здешних писак не поедет на церемонию захоронения черепа. Правильно сделаете. Не нервируете свою психику.
Профайл

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвеличивание преступников даже далекого прошлого не пойдет на пользу , только во вред . В истории любого государства есть темные и светлые полосы , этот человек не с белой полосы . Череп этого человека дополнение к разжиганию межнациональной розни в Казахстане . Слишком хорошо виден этот момент в этом , вбивание в голову молодому поколению казахов , что их предков угнетали русские при царской России, потом во времена СССР . Это будет заложена мина замедленного действия между русскими и казахами здесь в Кустанайской области Казахстана . для чего хранили череп этого басмача в России практически 100 лет тоже не понятно. Но кто надоумил министра культуры и спорта его отыскать, почему Медведев и пошел на это , большая политика . Игры больших людей .

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 09:17
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2102
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.09.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
половина комментов -элементарная чушь,кто знает через много времени что напишут про нынешнего солнцеликого и о тех кто за решеткой или в изгнании,так что не торопитесь в навешивании ярлыков, человек боролся за свободу , за народ ,
Профайл Посетить вебсайт

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 09:53
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 10:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 10:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 10:35
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 1
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх