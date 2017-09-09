кустанаец 1 Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра #122







Отправлено: - 09:07 Возвеличивание преступников даже далекого прошлого не пойдет на пользу , только во вред . В истории любого государства есть темные и светлые полосы , этот человек не с белой полосы . Череп этого человека дополнение к разжиганию межнациональной розни в Казахстане . Слишком хорошо виден этот момент в этом , вбивание в голову молодому поколению казахов , что их предков угнетали русские при царской России, потом во времена СССР . Это будет заложена мина замедленного действия между русскими и казахами здесь в Кустанайской области Казахстана . для чего хранили череп этого басмача в России практически 100 лет тоже не понятно. Но кто надоумил министра культуры и спорта его отыскать, почему Медведев и пошел на это , большая политика . Игры больших людей .