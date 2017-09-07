Цитата: - Раиса Сергеевна сказала, что нужно взять 10% у ИП Башухина, потому что так везде заведено, - дала показания Тобылбаева.

А почему госпожа Тобылбаева умалчивает об обещании Хажиевой вознаграждения ей из этих самых 350 тыс.? И о том, что она сначала отказалась быть посредником бесплатно?! И почему сама Хажиева не в зале суда?