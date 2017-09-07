/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель заведующей яслями-садом, обвиняемая в посредничестве во взятке		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель заведующей яслями-садом, обвиняемая в посредничестве во взятке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вслед за заведующей яслями-садом № 14 Раисой Хажиевой, уже осужденной за получение взятки, на скамье подсудимых в суде № 2 Костаная появилась ее заместитель Айгуль ТОБЫЛБАЕВА. «Она меня подставила», - заявила Тобылбаева, имея в виду бывшую начальницу.
Читать новость

ди
Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель...




Отправлено: 08.09.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как говорится, хотел и рыбку скушать и на трамвайчике прокатиться...)))

FOMA
Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель...




Отправлено: 08.09.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Раиса Сергеевна сказала, что нужно взять 10% у ИП Башухина, потому что так везде заведено, - дала показания Тобылбаева.

А почему госпожа Тобылбаева умалчивает об обещании Хажиевой вознаграждения ей из этих самых 350 тыс.? И о том, что она сначала отказалась быть посредником бесплатно?! И почему сама Хажиева не в зале суда?

Гражданин РК 2
Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель...




Отправлено: 08.09.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СЕРЫЙ ВОЛК - красава, ржу не магу никого не забыл :lol: :lol: :lol:

Григорий
Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель...




Отправлено: 10.09.17 - 04:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мораль сей басни такова: Сдашь вымогателя, задолбаешься объект сдавать, сдашь шефа, сам на столько же сядешь! (((
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 1
Всего: 77

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх