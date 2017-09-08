ataman88 Re: Дом с жильцами призраками #17





(Пользователи) Сообщений: 3

Регистрация: 02.06.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:32 Ну приехали. Довели людей до того, что им везде видятся заговор, подстава и коррупция. По-моему, никакого секрета с этим домом нет. После сдачи дома в последнем подъезде, вроде бы на четвёртом этаже, прорвало трубу. Видимо, залило до первого этажа. Просушивают уже месяца два. На одном из фото видны открытые окна. Да и стена там побелела. Короче, кому-то повезёт с квартирой.