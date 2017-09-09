NG.kz Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29562

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:06 Ну, ладно если бы это был единичный случай, внимания бы не обратил! Так нет - почти все поголовно с желтыми проблесковыми маячками ездят на красный сигнал светофора! И полиции нет до них почему-то дела...

Читать новость



