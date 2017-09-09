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§ NG.kz
Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, ладно если бы это был единичный случай, внимания бы не обратил! Так нет - почти все поголовно с желтыми проблесковыми маячками ездят на красный сигнал светофора! И полиции нет до них почему-то дела...
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Бомбила 2
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 10.09.17 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из ПДД РК:
Цитата:
Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности.
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