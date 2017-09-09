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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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Читатель 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю и чётко прослеживается противостояние)) Одни аргументированы, другие "едут на эмоциях". Думаю, всё понятно и предсказуемо в будущем (общее рассуждение)

§ Доктор СИЗО
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3977
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.09.17 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял, что большинство здешних писак не поедет на церемонию захоронения черепа. Правильно сделаете. Не нервируете свою психику.
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