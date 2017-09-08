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≡ Установку подложного номера на служебный Lexus акима Костанайской области прокомментировали в МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установку подложного номера на служебный Lexus акима Костанайской области прокомментировали в МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй вопрос - о нарушении Приказа МВД РК № 386, который предписывает уничтожать номерной знак в течение 30 дней, а не спустя 2 года, как это сделали костанайские полицейские, - остался без ответа.
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Трэвэл
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 09.09.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
сознательным гражданам глотку перегрызть , вы пробиваете самое днище, просто даже слов не могу подобрать...

А в чем выражается ваша сознательность, Моше? Что вы сделали полезного для нашего города и региона, чтобы разбрасываться такими словами?
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Страница 3 из 3«123
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