Цитата: Моше:

сознательным гражданам глотку перегрызть , вы пробиваете самое днище, просто даже слов не могу подобрать...

А в чем выражается ваша сознательность, Моше? Что вы сделали полезного для нашего города и региона, чтобы разбрасываться такими словами?