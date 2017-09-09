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≡ Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях я встретила воспитательницу детского сада, в который три года исправно ходила моя дочь. "Хочу увольняться, - печально сообщила она. – В этом году 54 ребенка в группе, и это не предел".
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Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А так же школы, больницы, инфраструктуры, которые и по сей день живы. И в этом их тоже "вина"

И это - тоже в том числе.
Чемоданов без ручки, неэффективно поглощающих бюджетные деньги - куча на самом деле.
И это - одна из причин нашей бедности.
Цитата:
Привет из Кустаная:
Огульно, за глаза оскорблять незнакомого человека...

Сочувствие в вашей голове выглядит как оскорбление? )))))))))))))))
Опупенно!
Чувак, ты сделал мой день! ))))
Цитата:
Ваш земляк:
заводы, фабрики, совхозы!

Ну и где они сейчас?
были бы жизнеспособны - существовали и по сей день.
А они нашлепали всего этого, не думая...
Про...ли тупо ресурсы. Не на то тратили.
Еще бы чуть-чуть - начали растить бананы в тундре, вопреки всем разумным доводам.
В фильме "Гараж" эта особенность менталитета совков отлично продернута.

[Исправлено: Gljuk, 09.09.2017 - 17:41]

Гость
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
это - тоже в том числе.
Чемоданов без ручки, неэффективно поглощающих бюджетные деньги - куча на самом деле.
И это - одна из причин нашей бедности.

То есть, по твоему, детсады, школы, больницы- бесполезная трата денег?
Согласен! Но только в одном случае, в твоём!
Это ооочень тяжёлый случай

Гога
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

И это - тоже в том числе.

Отличное мышление. Зачем оно все это надо отсталому в будущем народу. Афганистан, форева!
Верной дорогой идете товагищь!

Гога
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Тебе хоть за внеурочное доплачивают? В треклятом " совке" труд в выходные дни вознаграждался, иногда вдвойне!

§ Обликоморале
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.09.17 - 19:08
Комментарий удален модератором.
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§ bgb
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3649
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.09.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится, автор уехала в рфию на пмж, а теперь опять здесь. что, депортировали? :-o
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Гость
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
помнится, автор уехала в рфию на пмж, а теперь опять здесь. что, депортировали?

Что полноправный? Кроме сарказма и слов не можешь подобрать?
Аргументов жокпа?
:lol:

Незваный гость
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините, но садик сегодня - это крайний вариант, от безысходности. Сейчас дети в саду едят, спят, при хорошей погоде гуляют. Мой ходит в студию, пол дня. В группе 4-5 лет 8 человек, занятия по логике, математике, английскому, казахскому, русскому языкам, конструирование, музыка, хореография. Зачем мне этот сад?! Да, конечно, на детское воспитание и образование нужно выделять средства, все понятно... Но мне лучше самой вкладывать в развитие своего ребенка, чем ждать, пока государство этим озаботится. Да никогда государству не будет дела до людей, поэтому все сами

Трэвэл
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы когда-нибудь слышали о синдроме эмоционального сгорания? Конечно, печально, что люди с опытом уходят, но человеку, возможно, просто необходимо отдохнуть и потом он будет смотреть на мир по-другому. Проблемы всегда были и будут, было бы хуже, если бы у трех детей за одной партой не было бы крыши над головой. Критиковать может каждый, зачастую беспричинно, громогласно сотрясая воздух, но что мы сами сделали для нашей страны? Разве взяли из детских домов себе детей или участвуем в благотворительности. Может, просто нужно начать с себя...

§ yudjin
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.09.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
когда наступит провал в рождаемости как эхо провала рождаемости в 90-х?

тююю а шо светлое нурлыкунское будущее уже отменяется?...
ужасть шо творится, уже прикормыши в него не верят... шо делается...

Цитата:
Бывалый:
Если воспитательница не способна организовать детей в группе

сразу видно, шо в современном саду не разу не был.. фсё по методичкам, теоретик работает...

Цитата:
Бывалый:
и оттого шлепали детсады что есть силы, не жалея средств

Пральна, должна быть степь и люлька с дыркой... а потом сразу в акимат!

[Исправлено: yudjin, 09.09.2017 - 23:35]
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