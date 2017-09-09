Цитата: Гога:

А так же школы, больницы, инфраструктуры, которые и по сей день живы. И в этом их тоже "вина"

И это - тоже в том числе.

Чемоданов без ручки, неэффективно поглощающих бюджетные деньги - куча на самом деле.

И это - одна из причин нашей бедности.

Цитата: Привет из Кустаная:

Огульно, за глаза оскорблять незнакомого человека...

Сочувствие в вашей голове выглядит как оскорбление? )))))))))))))))

Опупенно!

Чувак, ты сделал мой день! ))))

Цитата: Ваш земляк:

заводы, фабрики, совхозы!

Ну и где они сейчас?

были бы жизнеспособны - существовали и по сей день.

А они нашлепали всего этого, не думая...

Про...ли тупо ресурсы. Не на то тратили.

Еще бы чуть-чуть - начали растить бананы в тундре, вопреки всем разумным доводам.

В фильме "Гараж" эта особенность менталитета совков отлично продернута.



[Исправлено: Gljuk, 09.09.2017 - 17:41]