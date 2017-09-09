|Цитата:
Гога:
А так же школы, больницы, инфраструктуры, которые и по сей день живы. И в этом их тоже "вина"
И это - тоже в том числе.
Чемоданов без ручки, неэффективно поглощающих бюджетные деньги - куча на самом деле.
И это - одна из причин нашей бедности.
Цитата:
Привет из Кустаная:
Огульно, за глаза оскорблять незнакомого человека...
Сочувствие в вашей голове выглядит как оскорбление? )))))))))))))))
Опупенно!
Чувак, ты сделал мой день! ))))
Цитата:
Ваш земляк:
заводы, фабрики, совхозы!
Ну и где они сейчас?
были бы жизнеспособны - существовали и по сей день.
А они нашлепали всего этого, не думая...
Про...ли тупо ресурсы. Не на то тратили.
Еще бы чуть-чуть - начали растить бананы в тундре, вопреки всем разумным доводам.
В фильме "Гараж" эта особенность менталитета совков отлично продернута.
[Исправлено: Gljuk, 09.09.2017 - 17:41]