сказка про козла Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,... #67







Отправлено: - 09:31 что сказать . ноу-хау оно и в африке ноу-хау.

согласитесь ведь никто в мире до такого не додумался.

что надо сделать чтобы зарплаты выросли в два раза?

--я знаю- надо работать лучше и эффективней.

--садись - двойка.

-вовочка: надо перевести солдат в генералы и , и тогда

зарплата вырастет в 100 раз.

- вот он, правильный ответ. молодец.

-вовочка, а что скажешь про взятки?

-это военная тайна, это очень -очень военная тайна.

-переводим тебя из вовочки в Дядю Вову.

- служу . и буду брать. всегда готов.