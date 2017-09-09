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§ NG.kz
Бег, "Веселые старты" и зажигательная зумба - в Костанае прошел фестиваль здоровья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на сырую погоду и моросящий дождик, школьники и сотрудники медицинских учреждений вышли на площадь перед КГУ им. А. Байтурсынова. После приветственных речей костанайцы сделали зарядку под зажигательную музыку.
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Меркурий
Re: Бег, "Веселые старты" и зажигательная зумба - в...




Отправлено: 09.09.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эпидемия зумбы какая то...

андрей
Re: Бег, "Веселые старты" и зажигательная зумба - в...




Отправлено: 09.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да жуть , к этому цирку ни когда не привыкнуть , детей с утра в холод и дождь нагнали , пятидневка в шесть дней......

Акелла
Re: Бег, "Веселые старты" и зажигательная зумба - в...




Отправлено: 09.09.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень важно провести день здоровья. Даже если пару десятков сотен детей подхватят насморк или простуду, гораздо важнее отчитаться чиновникам в выщестоящее руководство, что день здоровья проведён, президентская миля пробежана. Указания руководства выполнены в полном объёме. Все были веселы и здоровы.
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