Акелла Re: Бег, "Веселые старты" и зажигательная зумба - в... #3







Отправлено: - 22:56 Очень важно провести день здоровья. Даже если пару десятков сотен детей подхватят насморк или простуду, гораздо важнее отчитаться чиновникам в выщестоящее руководство, что день здоровья проведён, президентская миля пробежана. Указания руководства выполнены в полном объёме. Все были веселы и здоровы.