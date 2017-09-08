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≡ За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела образования Костанайского района Совет по этике		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела образования Костанайского района Совет по этике
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При обсуждении меры наказания мнения членов Совета разделись. Предложение о выговоре не прошло. Перевесом в один голос акиму Костанайского района рекомендовали объявить ей замечание за нарушение Кодекса этики госслужащего.
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Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 09.09.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
- Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
- Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
- Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
- Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

Елена
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 09.09.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно при Павличенко отдел образования начинал подниматься, столько всего этот человек сделал. А при ней наоборот. Одни жалобы со всех школ, которые благосклонно ею принимается.
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