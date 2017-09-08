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≡ 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза. Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.
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§ Змея Подколодная
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сидите тут форумные балоболы. Взяли бы как Дениска собрались атопробегом до Астаны. А то трещите как сороки.Каждый в своем гнезде.

Ой, а Вы наверно между занятиями спортом и совещаниями в Лондоне впопыхах тут запостили)))
Профайл

кустанаец
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 19:08
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Змеюшка я простой гражданин. В Лондонах не бывал. А вот таких трещеток ... балаболов здесь сморю ого го. пИсари. форумные.

Зёма
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом удивляются, почему бывшие студенты не возвращаются, да потому, что наслушаются вот такого лепета и вся охота отпадет.

кустанаец
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 20:54
Комментарий удален модератором.

Гога
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 05:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такими "разумными решениями" страна превращается в один большой анекдот.

§ Timur Kazbekov
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Timur Kazbekov


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 30.07.15
Отправлено: 09.09.17 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что нормально. в понедельник пойду к шефу, скажу зарплата маленькая, может воровать у вас начать. Шеф скажет - не, не надо, и сразу зарплату поднимет. Как же я раньше не догадался :lol: :lol:
Профайл

сказка про козла
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что сказать . ноу-хау оно и в африке ноу-хау.
согласитесь ведь никто в мире до такого не додумался.
что надо сделать чтобы зарплаты выросли в два раза?
--я знаю- надо работать лучше и эффективней.
--садись - двойка.
-вовочка: надо перевести солдат в генералы и , и тогда
зарплата вырастет в 100 раз.
- вот он, правильный ответ. молодец.
-вовочка, а что скажешь про взятки?
-это военная тайна, это очень -очень военная тайна.
-переводим тебя из вовочки в Дядю Вову.
- служу . и буду брать. всегда готов.

И.М.
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мусаканов. интересно он еще не уволен?
или был уволен за день до этих слов?

шутка юмора
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю знаю способ чтобы они не брали взятки.
платить по миллиону долларов в месяц.
присвоить звание генералисимусов.
всем без исключения.
без права ходить на работу. с браслетами.
но и в таком случае нужен очень жесткий контроль.
может и такой суммы не хватить на жизнь.

Гость
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.[/quote
Это как?Т.е. 8000 слесарей без образования можно сделать инженерами?Не перестаю восхищаться!!!

НеБывалый
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Опыт Сингапура вам ни о чем не говорит?

И куда ты здесь с этим опытом влезешь?Да и уж заговорил про опыт Сингапура,то надо бы знать,что там вся полиция была уволена за один день,и приняты на работу граждане Китая.Вот такое оно сингапурское чудо.Кстати я был бы не против.

безумец
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в два раза подняли - одобряю,скажу честно - порядка больше стало,,,за громкую музыку автомобилистов,за ночной рев байкеров,за детский мат родителей штрафовать- кому то надо этим заниматься
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