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§ NG.kz
Дом с жильцами призраками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Совхозная 2б в начале июля Аким области вручал ключи новоселам в построенном новом доме.Вот сделал пару фото из газеты чтоб напомнить.Так вот дом этот оказался пустым
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Рулон Обоев
Re: Дом с жильцами призраками




Отправлено: 09.09.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Припять !

§ drakon
Re: Дом с жильцами призраками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая тема - для редакции... :lol:
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