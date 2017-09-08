/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки общедомовых счетчиков населению		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки общедомовых счетчиков населению
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В действиях руководства теплокомпании усмотрели состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 164 КоАП РК (несоблюдение субъектом естественных монополий ограничений, установленных Законом РК).
Читать новость

54
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1111:
рёбанный стыд... У немцев,щёчики являюца собственностью теплокомпании,штобы контролировать ПОТРЕБИТЕЛЯ

Скоро заставят в магазин ходить с своими весами, а что, какая разница тепловая энергия тоже товар и продавец должен иметь свой прибор, а не покупатель.Цитата:
Ося:
Квартирные тепловые счетчики не выгодны, только одна поверка каждые четыре года сожрет всю экономию

А общедомовые? Тоже поверяются и не факт, что пройдут поверку. А значит покупай новый или ремонт, который тоже стоит денег и не малых.

§ seroff
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 08.09.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и поднятие тарифа,а не на ремонт .гнать их с****й метлой всех начиная с верху
Профайл

5555
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ося:
Общедомовые счетчики у нас в доме стоят с 2002 года. Жильцы оплату производят в ТСЖ, а не тепловым сетям.

Ося не путай РФ с КЗ. В РФ еще имеется остаточный "советский подход" в комуналке. В КЗ с этим "разобрались" еще в 90-х тупо переложив бремя содержания всех коммуникаций на жильцов которые типо члены кооператива. В РФ я вам своими глазами видел настенные газовые котлы в квартирах дающие и тепло и воду (причем дом, "отремонтирован" был еще в начале 2000-х) у нас в городе фиг дадут так сделать... (были примеры), потому как тепловиков некому будет содержать с их потерями.
Теперь к экономики тепловиков. Чтобы обоснованно включить потери в тариф их нужно измерить. Именительные приборы на выходе есть, где взять измерения на другом конце??? Ага делаем замануху с тарифами. В итоге считаем потери, расчитываем нормативы, проводим все официально по бумагам и года через 1-2 в тарифы садится нужная поправка в результате которой вашей экономии не будет. В россии же мнимая экономия происходит за счет того, что тепло покупает ТСЖ а не собственник квартиры. Соотвественно вам с ТСЖ повезло и у вас экономия, а кому-то нет и он станет платить больше. В целом же по городу как платили так и платят, просто произошло перераспределение.

Ося
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть в КЗ, хоть в РФ бремя на содержание сетей сидит в едином тарифе. Только по городу ед. тариф 44,33 руб/м2 , а у нас в доме с жильцов берут в среднем 19,4 руб./м2 , разница это и есть экономия за счет счетчика. 15 лет счетчики стоят, каждые 4 года поверки, все ОК ( правда есть момент, они немецкие).

§ peshexod
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.09.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Миронов:
Прокуроры, вы че такие классные то?

Иногда прям как лучи свету ну.
Профайл

тётя Соня
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ося:
Квартирные тепловые счетчики не выгодны, только одна поверка каждые четыре года сожрет всю экономию. Что то я не помню в Кустанае дома с горизонтальной разводкой отопления, счетчики ставят в квартиры только с такой разводкой.

По моему ты с луны свалился! Все новые дома с индивидуальными теплосчётчиками! Доходит правда до абсурда... бабушки полностью выключают отопление и сидят и спят одетые...маразм такой вот...а сэкономленные деньги отдат сыну а он пропивает всё до копейки

Ося т.Соне
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 09.09.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да. давненько я на Луне не была, много изменилось, особенно в поведении бабушек.

Костанай
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 09.09.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всём доброго дня! Пособие 29000 ежемесячно. При установке счетчика оплата за установку 30000 в месяц в течение года (частный дом, установка на группу домов технический невозможна), плюс ежемесячно 5000 за обслуживание, плюс за отопление 25, 8 кв.м., незнаю сколько будет по новому тарифу. Вот такая экономия, Ося.

Костанай
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 09.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, ещё забыла добавить в доме проживает грудной ребёнок. Мою радость по поводу отмены обязательной установки теплосчетчиков понять можно. Согласна платить по тройном тарифу, счетчик по любому не осилить. Боюсь остаться без отопления.

безумец
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 09.09.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проживаю в 180 квартирном доме,платить за счетчик в течении 3 лет около 4000 тенге,,таким образом стоимость 720 000 и плюс примерно 80 000 с офисов и магазинов 1 этажа ,,в итоге около 800 000,,если взять к расчету 1000 многоэтажных домов и 5000 частных получаем откат посредникам ,который составит 400 000 000 тенге,,только не говорите ,что занято много специалистов на установку и обслуживание тепловых счетчиков,,чувствуется смекалка ушлых экономистов из ЖКХ
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 0
Всего: 91

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх