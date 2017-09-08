Цитата: Ося:

Общедомовые счетчики у нас в доме стоят с 2002 года. Жильцы оплату производят в ТСЖ, а не тепловым сетям.

Ося не путай РФ с КЗ. В РФ еще имеется остаточный "советский подход" в комуналке. В КЗ с этим "разобрались" еще в 90-х тупо переложив бремя содержания всех коммуникаций на жильцов которые типо члены кооператива. В РФ я вам своими глазами видел настенные газовые котлы в квартирах дающие и тепло и воду (причем дом, "отремонтирован" был еще в начале 2000-х) у нас в городе фиг дадут так сделать... (были примеры), потому как тепловиков некому будет содержать с их потерями.

Теперь к экономики тепловиков. Чтобы обоснованно включить потери в тариф их нужно измерить. Именительные приборы на выходе есть, где взять измерения на другом конце??? Ага делаем замануху с тарифами. В итоге считаем потери, расчитываем нормативы, проводим все официально по бумагам и года через 1-2 в тарифы садится нужная поправка в результате которой вашей экономии не будет. В россии же мнимая экономия происходит за счет того, что тепло покупает ТСЖ а не собственник квартиры. Соотвественно вам с ТСЖ повезло и у вас экономия, а кому-то нет и он станет платить больше. В целом же по городу как платили так и платят, просто произошло перераспределение.