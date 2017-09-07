Цитата: Адам:

Эти поребрики с брусчаткой и двух лет не простоят - рассыпятся!

Уже ... разваливаются. Еще ремонт не закончен, а уже провалы и ямы, это рекорд для книги Гиннесса. Можно было просто насыпать на улицах брусчатку, народ сам бы втоптал куда надо. А так только зря деньги выкинули за то же самое.