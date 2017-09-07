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§ NG.kz
Больше, больше бордюра и макияжа...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца прошлого года в Костанае закрепилась особая мода: сменившие старую дорожную одежду улицы обязательно должны блеснуть еще и новым бордюрным «маникюром». Причем непременно в гранитных тонах.
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§ Адам
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 905
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 07.09.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Не знаю до следующей эры хватит, но несколько веков наверняка.

Эти поребрики с брусчаткой и двух лет не простоят - рассыпятся!
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Кирпиш
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 08.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое Акиматовское дело.

Маркс
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 08.09.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адам:
Эти поребрики с брусчаткой и двух лет не простоят - рассыпятся!

Уже ... разваливаются. Еще ремонт не закончен, а уже провалы и ямы, это рекорд для книги Гиннесса. Можно было просто насыпать на улицах брусчатку, народ сам бы втоптал куда надо. А так только зря деньги выкинули за то же самое.

§ 1234
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 651
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 09.09.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
только зря деньги выкинули за то же самое.

Не-е..
Кое-кто не слабо "отпилил" с этого! ;-)

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