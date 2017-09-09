Цитата: пэтриот:

Из всей ветки форума которую я сегодня прочитал , одно понял Правильно что Украина порвала с Россией отношения и перешла к Евросоюзу. Прибалты это сделали еще раньше.

Ты поверил в то, во что хотел, понял то, во что и раньше верил. По факту, ты уверен, что есть только твоё правильное мнение.

А вот тебе отрывок из повести Сакена Сейфуллина

Цитата: Шайки стремительно, как ветер, появлялись сегодня здесь, завтра там. Ночью либо ранним утром они, как бешеные волки, врывались в аулы, пугая женщин и детей. Заслышав стрельбу и дикие возгласы, жители в страхе поминали бога и готовы были отречься не только от своего скарба, но и от собственной души. Бандиты отбирали лучших коней и дорогую одежду. Попавшихся под руку мужчин они избивали прикладами до полусмерти, требуя спрятанные ружья и патроны, глумились над женщинами, убивали детей.

Прослышав о появлении милиционера в ауле, бандиты подкарауливали его, хватали ночью неожиданно и отбирали оружие. Охотились за коммунистами, за председателями волостных исполкомов, за всеми, кто помогал Советской власти. Тех, кто пытался сопротивляться, рубили шашками на куски.

Скрываясь в лесах, не имея постоянных квартир и стоянок, они заранее намечали жертву, громили казахские аулы и русские поселки, носились с места на место, как взбесившийся вихрь, и всегда ускользали от расплаты.