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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Правильно что Украина порвала с Россией отношения и перешла к Евросоюзу. Прибалты это сделали еще раньше.

Ты главного не понял, что во все времена националисты и ПЭтриоты всегда были первыми предателями и тормозами истории. Этот кейки был басмач, бандит и своих же сородичей убивал. даже в американской Википедии это написано.

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 18:41
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.09.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Правильно что Украина порвала с Россией отношения и перешла к Евросоюзу.

За кружевными трусиками?
А вот не дошла и теперь по европейски громят магазины в Киеве ))))
Профайл

?
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 19:49
Комментарий удален модератором.

5555
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Народ ну как вы не поймете он не боролся за права целинников А за народ который здесь жил испокон веку. 1916-1920годы здесь ещё не было переселенцев.

ФИгово историю знаешь... мой прадед в 1865 году сюда прибыл. будучи 2-х летним. Пичем прибыл не на пустое место и не первый. Так что учи мат. часть.

§ Vital
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4633
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.17 - 20:25
Комментарий удален модератором.
Профайл

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Из всей ветки форума которую я сегодня прочитал , одно понял Правильно что Украина порвала с Россией отношения и перешла к Евросоюзу. Прибалты это сделали еще раньше.

Ты поверил в то, во что хотел, понял то, во что и раньше верил. По факту, ты уверен, что есть только твоё правильное мнение.
А вот тебе отрывок из повести Сакена Сейфуллина
Цитата:
Шайки стремительно, как ветер, появлялись сегодня здесь, завтра там. Ночью либо ранним утром они, как бешеные волки, врывались в аулы, пугая женщин и детей. Заслышав стрельбу и дикие возгласы, жители в страхе поминали бога и готовы были отречься не только от своего скарба, но и от собственной души. Бандиты отбирали лучших коней и дорогую одежду. Попавшихся под руку мужчин они избивали прикладами до полусмерти, требуя спрятанные ружья и патроны, глумились над женщинами, убивали детей.
Прослышав о появлении милиционера в ауле, бандиты подкарауливали его, хватали ночью неожиданно и отбирали оружие. Охотились за коммунистами, за председателями волостных исполкомов, за всеми, кто помогал Советской власти. Тех, кто пытался сопротивляться, рубили шашками на куски.
Скрываясь в лесах, не имея постоянных квартир и стоянок, они заранее намечали жертву, громили казахские аулы и русские поселки, носились с места на место, как взбесившийся вихрь, и всегда ускользали от расплаты.

ТАНОМИ
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Так и Ленин тогда получается был одним из главарей ОПГ, стремящейся захватить власть в нестабильной стране.
Почему он аж на Красной Площади лежит да в каждом Мухосранске имеет по памятнику и улице/проспекту в его честь, страну в крови утопивший?

Ничего себе, сравнил! ЛЕНИН— революционер, советский политический и государственный деятель, ИДЕОЛОГ,создатель Российской СДР партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель правительства РСФСР, создатель ПЕРВОГО в мировой истории социалистического государства. И казахский батыр, УЧАСТНИК Среднеазиатского восстания 1916 года против властей Российской империи и, после 1917 года, басмаческого движения против Советской власти. Разницу чувствуете?

1111
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik58:
И череп лошади надо найти!Тогда все в цвет будет :-) Лошадь тоже героическая скорее всего

да +100500! Еслиб не Буцефал,Александр Македонский бы не победил!! :lol:

тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 21:13
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:
башни излучения функционируют на территории Казахстана.

Обретшие независимость страны используют историю как один из идеологических инструментов.При этом, пишут современные историки:"...безудержно возвеличивают далекое прошлое своего народа и, напротив, целенаправленно принижают значение истории других народов региона, открыто отрицая какой-либо их вклад в развитие цивилизации. При этом игнорируются подлинные исторические источники и научные методы исследований, массово создаются псевдоисторические теории" И мы с вами свидетели этих действий...

1111
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 21:22
Комментарий удален модератором.

1111
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Че ж за этим "одним из" ажно целую специальную экспедицию коммуняки отрядили?

Кто те ЭТО сказал? Иль выводы сделаны из прочитанной (придуманной) саги? :-o

Моисей
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

ВОТ!!!

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 22:17
Комментарий удален модератором.
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