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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Правильно что Украина порвала с Россией отношения и перешла к Евросоюзу. Прибалты это сделали еще раньше.

Ты главного не понял, что во все времена националисты и ПЭтриоты всегда были первыми предателями и тормозами истории. Этот кейки был басмач, бандит и своих же сородичей убивал. даже в американской Википедии это написано.

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 18:41
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.09.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Правильно что Украина порвала с Россией отношения и перешла к Евросоюзу.

За кружевными трусиками?
А вот не дошла и теперь по европейски громят магазины в Киеве ))))
Профайл

?
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 19:49
Комментарий удален модератором.

5555
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Народ ну как вы не поймете он не боролся за права целинников А за народ который здесь жил испокон веку. 1916-1920годы здесь ещё не было переселенцев.

ФИгово историю знаешь... мой прадед в 1865 году сюда прибыл. будучи 2-х летним. Пичем прибыл не на пустое место и не первый. Так что учи мат. часть.

§ Vital
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4633
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Украина не порвала не каких отношений . люди общаются . гоняют друг к другу в гости. Хохлы работают успешно в рф. А отношения порвали с рф это кучка нациков с киева такие же как ты с вчк и с тетей соней.
Профайл

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 20:39
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