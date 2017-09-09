Цитата: Гога:

Такое подозрение, что тут оцифрованный со своих клонов фигачит.

Прям вспомнил фильм про Джека Воробья, где он сам с собой разговаривал.

Клиника.



Так и есть это оцифрованый и эта его ядовитая сущность и желч выдает, я давно заметил что он и в ветках тролит под новыми выдумаными никами а ведь ему запрещено.