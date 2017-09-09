/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 424 из 424«1...422423424
§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.09.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Семь жизней" с Уиллом Смитом и "Вам и не снилось". А так вообще-то много хороших фильмов. "Лунный папа" и "Зелёная миля". Особняком у меня стоят "Звёздные войны" (кроме седьмого эпизода), "Хоббит" и "Властелин колец". Подсел на "Игру престолов".
Профайл

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Такое подозрение, что тут оцифрованный со своих клонов фигачит.
Прям вспомнил фильм про Джека Воробья, где он сам с собой разговаривал.
Клиника.

Так и есть это оцифрованый и эта его ядовитая сущность и желч выдает, я давно заметил что он и в ветках тролит под новыми выдумаными никами а ведь ему запрещено.

Гость3
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Беляев:



Отправлено: 09.09.17 - 11:53
А как там с погодой,кому нравится и не нравится она седня,ваши мнения и коментарии?

В такую мерзопакостную погоду лучше сидеть дома и спокойно читать газету и писать. У меня нет камри и наворованых хат.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.09.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Геннадий Головкин стал отцом во второй раз!
Профайл

111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Такое подозрение, что тут оцифрованный со своих клонов фигачит.
Прям вспомнил фильм про Джека Воробья, где он сам с собой разговаривал.
Клиника.

подозреваю что он украл ники Валентин и kbkz и всех анонимов и пишет о себе от этих ников :oops:

Зил130
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут некоторых заклинило? У меня тоже нет камри и наворваных хат. Ну чет поэтому поводу крыша не едит.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 09.09.17 - 20:34
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 424 из 424«1...422423424
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 1
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх