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§ NG.kz
Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра здравоохранения РК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елжан Биртанов с отсрочкой внедрения системы медстрахования согласен. Но, по его словам, чем дольше будут откладываться сроки, тем сложнее окажется ситуация в сфере здравоохранения. Он рассказал о планируемых сроках отсрочки медстрахования, взносах, и о том, что будет с миллиардами тенге на счетах фонда ОСМС.
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Гость333
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 16:48
Комментарий удален модератором.

Варенька
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня встретила давнего знакомого.Человеку 56 лет,перенес инсульт,живет после смерти мамы, один.Естественно,никуда на работу приличную больному человеку не устроиться,пока лечился прежнюю работу потерял ,т.к.долго восстанавливался.Работает охранником за 32 000 плюс сдает дачу и гараж еще 8 000.Вот и весь доход.А коммуналка растет и никто не спрашивает :"А ты сегодня кушал или нет?А тебе добавили зарплату или нет?А у тебя есть деньги на лекарство?"и т.д и т.п.Какое страхование? С чего платить?

Гость
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Европе многие страны если видят, что не потянут олимпиаду или другие высокозатратные мероприятия, то без ложного стыда отказываются, потому как благосостояние собственного народа превыше всего, а не престиж понты или самолюбие.

Варенька 2
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Варенька:

Ваш знакомый , еще " жирует" . для одного 40 000 не смертельно. У меня знакомая молодая семья мама с ребенком сидит больным а муж на стройке пашет за 70 000. Таких куча. И еще кв снимают. Так что непробивает слезу ваш знакомый. А про страховку я так скажу. Она должна быть бесплатно для всех.

Прометей
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что будет... что будет.... соберут деньги и за бугор!!!
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