Цитата: пэтриот:

Народ ну как вы не поймете он не боролся за права целинников А за народ который здесь жил испокон веку. 1916-1920годы здесь ещё не было переселенцев.

ФИгово историю знаешь... мой прадед в 1865 году сюда прибыл. будучи 2-х летним. Пичем прибыл не на пустое место и не первый. Так что учи мат. часть.