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Страница 473 из 473«1...471472473
Куратор темы: drakon
Гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.09.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, а где корефан Марикелло? Поди во все тяжкие пустился, или на особом задании.
Сейчас урожай с фазенды соберет и откроет ветку "батва и братва"

Его выгнали с форума и правильно сделали! Спасибо за это как администрации так и Валентину!

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Эх, сала бы сейчас, да старенького, да с чесночком. Уххх

Спасибо,что - напомнил,такое есть

у меня.Счас пожарю,да с картошкой.
Обед - скоро... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, а где корефан Марикелло?

Он здесь,на форуме,я даже знаю
под каким НИКом... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Спасибо за это как администрации так и Валентину!

Кишка - тонка,Марика - выгнать.Он скоро - вернётся... :lol: :oops:
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Марик
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отправлено: 08.09.17 - 16:17
Цитата:
Все просто:
Дракош, а где корефан Марикелло?

Он здесь,на форуме,я даже знаю
под каким НИКом...

Я подло беру чужие ники и провоцирую тут всех ты угадал дракон

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марик:
Я подло беру чужие ники и провоцирую тут всех ты угадал дракон

То,что вы анонимы - берёте каждый раз
другие НТКи - я знаю. Но вам далече - до
Марика,он такой кернёй - не страдает... :-o :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохой виноград у нас вырос.

Но теперь я знаю,как за ним-
ухаживать...
:lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так наша ЖКХ - замуровывает деревья

Потом - "размуровывать" не нужно... :lol:
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Аул
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.09.17 - 18:48
Комментарий удален модератором.

* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3732
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Через год что ли?

Зашем через год? 4 дней хватило.
Но ты ведь так и не ответил на мой вопрос.
Ты кстати не ездил случаем, в Анжелку кидать помидорами?
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3732
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.09.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Он скоро - вернётся

Петицию уже написали? Во флуде смотрю тока о нем и трут. Или это он там, как Янус двулично трется?
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3732
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.09.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
замуровывает деревья

А где весь народ то?
Постоянно никого не видно на улицах.
Боятся мигрантов что ли.
Только толпами по праздникам и собираетесь?)))))
Что бы вам не накостыляли...
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