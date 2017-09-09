100:

Не то, чтобы согласен, но вы же и сами понимаете, в какой стране и в какое время мы сейчас живём. По другому не будет.

Бомбила .:

ПДД , почитать не судьба ? Там давно поправка внесена , про группы быстрого реагирования , частных агентств .



100:

но вы же и сами понимаете, в какой стране и в какое время мы сейчас живём.