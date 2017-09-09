Цитата: пэтриот:

Правильно что Украина порвала с Россией отношения и перешла к Евросоюзу. Прибалты это сделали еще раньше.



Ты главного не понял, что во все времена националисты и ПЭтриоты всегда были первыми предателями и тормозами истории. Этот кейки был басмач, бандит и своих же сородичей убивал. даже в американской Википедии это написано.