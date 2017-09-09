Варенька Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра... #16







Отправлено: - 17:26 Сегодня встретила давнего знакомого.Человеку 56 лет,перенес инсульт,живет после смерти мамы, один.Естественно,никуда на работу приличную больному человеку не устроиться,пока лечился прежнюю работу потерял ,т.к.долго восстанавливался.Работает охранником за 32 000 плюс сдает дачу и гараж еще 8 000.Вот и весь доход.А коммуналка растет и никто не спрашивает :"А ты сегодня кушал или нет?А тебе добавили зарплату или нет?А у тебя есть деньги на лекарство?"и т.д и т.п.Какое страхование? С чего платить?