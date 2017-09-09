/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях я встретила воспитательницу детского сада, в который три года исправно ходила моя дочь. "Хочу увольняться, - печально сообщила она. – В этом году 54 ребенка в группе, и это не предел".
Читать новость

Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владислав:
было бы беда если стояли полупустые классы, как в соседнем государстве

У них классы не пустые - у них они заполнены детьми мигрантов и гастарбайтеров, что вызывает лютую радость у местного населения.

Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что такое полсотни маленьких головорезов в одном месте
Если воспитательница не способна организовать детей в группе - гнать ее надо взашей в силу профнепригодности.
Дети дошкольного возраста - очень послушные и увлекающиеся создания.
Тот факт, что она не может с ними совладать, говорит только лишь о ее профнепригодности, и ни о чем более.
Я сочувствую автору, чей ребенок попал в лапы такого тухлого воспитателя...

§ Алиса
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3612
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.09.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Динара:
это педагогическая запущенность, когда родители не занимаются с детьми

Динара, если вы педагог, судя по использованию вами определенных терминов, вы не забывайте о таком нюансе: а как воспитывались сегодняшние родители? их самих многому учили - с педагогической точки зрения - их родители.В какой (исторический) период воспитывались и развивались они? Когда у большинства их родителей стояла проблема: где найти работу
и заработать деньги, чтобы прокормить... Этот вопрос разберите сначала и ответьте на него, а затем вести речь о воспитании и развитии ими своих детей)))

Цитата:
Владислав:
вон посмотрите во всех сферах южане доминируют, которые сидели когда то по четыре человека за одной партой, а наши которые выросли в тепличных условиях

ВЛАДИСЛАВ, а качественные результаты "бурной деятельности" техЦитата:
Владислав:
которые сидели когда то по четыре человека за одной партой,
каковы? Повальные взятки, показуха и т.д. и т.п. - вы не замечаете, не ощущаете? А вот родители тех, Цитата:
Владислав:
которые выросли в тепличных условиях
прекрасно видят и осознают все прелести и пытаются хоть как-то помочь своим детям получить и увидеть нечто более качественное и лучшее. Как-то так.

[Исправлено: Алиса, 09.09.2017 - 13:46]
Профайл

§ Victor Yang
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9219
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Таких детей надо сразу в школу для умственно-отсталых намечать.

Не надо. В 3 года отставание на год - ещё не показатель.
Цитата:
Бывалый:
А внимания им нужно больше со стороны родителей, а не воспитателей: не надо перекладывать свои родительские обязанности на плечи воспитателей, что за инфантилизм поголовный у поколения нынешних родителей?

Причём тут родители? Я говорю о времени, которое проводит ребёнок в детском саду - его там нужно одеть и раздеть, если он не умеет, на горшок посадить, помочь с едой. Я это имел ввиду, а не какое-то абстрактное внимание.
Профайл

Гога
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Цитата:
Владислав:

Какой то бред, тут эти двое сейчас пишут.

§ Ваш земляк
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.09.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В моём детстве только в КЖБИ было 6-7 детсадов, если не ошибаюсь. А сколько сейчас осталось?! Отлично помню те времена, когда большинство детсадов продавалось под офисы и жильё. Неужели в то время колониалисты больше заботилось о детях, чем сейчас родное государство?!
Профайл

Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а как воспитывались сегодняшние родители? их самих многому учили - с педагогической точки зрения - их родители.В какой (исторический) период воспитывались и развивались они? Когда у большинства их родителей стояла проблема: где найти работу
и заработать деньги, чтобы прокормить... Этот вопрос разберите сначала и ответьте на него, а затем вести речь о воспитании и развитии ими своих детей)))

И что теперь?
Понять и простить?
Типа у них индульгенция и им можно повторять ошибки своих родителей и не заниматься воспитанием своих детей?
https :// www .youtube.com/watch?v=KFTP51MwefY

Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
его там нужно одеть и раздеть, если он не умеет, на горшок посадить, помочь с едой.

Ну ладно еще одеть-раздеть, но на горшок в три года "врукопашную" сажать и с едой помогать - это, извини, ни в какие рамки.
В два года ребенок должен уметь самостоятельно садиться на горшок и метать хавчик ложкой.
Крайний срок - 2 с половиной года.
Если он к этому времени этого делать не умеет - это в чистом виде пролюб родителей.
Они, кстати, очень часто именно с целью чтобы ребенка этим вещам научили и сдают его в детсад.

Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Неужели в то время колониалисты больше заботилось о детях

Нет.
Просто колониалисты в силу великого ума не анализировали тенденции изменения поло-возрастной структуры населения, и оттого шлепали детсады что есть силы, не жалея средств (ну так принято было вообще с материальными и денежными ресурсами обращаться у них - разбрасываясь).

Гога
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
и оттого шлепали

А так же школы, больницы, инфраструктуры, которые и по сей день живы. И в этом их тоже "вина"

Привет из Кустаная
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

"Если воспитательница не способна организовать детей в группе - гнать ее надо взашей в силу профнепригодности.
Дети дошкольного возраста - очень послушные и увлекающиеся создания.
Тот факт, что она не может с ними совладать, говорит только лишь о ее профнепригодности, и ни о чем более." Ух ты! Как разогнался! Погодь малость, лет 5-7 - и в садах будут настоящие специалисты. Не педагоги, не воспитатели и нянечки, а именно - специалисты, менагеры по управлению персоналом. В ногу так сказать времени.
"Я сочувствую автору, чей ребенок попал в лапы такого тухлого воспитателя..." А вот тут, сударь, все Ваши регалии специалиста широкого профиля померкли враз. Огульно, за глаза оскорблять незнакомого человека... Да уж... "Герой нашего времени"...

§ Ваш земляк
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.09.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Просто колониалисты в силу великого ума не анализировали тенденции изменения поло-возрастной структуры населения, и оттого шлепали детсады что есть силы, не жалея средств (ну так принято было вообще с материальными и денежными ресурсами обращаться у них - разбрасываясь).

Ага! А также шлёпали школы, институты, заводы, фабрики, совхозы! Вот только почему-то на территориях "колоний", а не у себя в стране!
ПыСы. "Дорожная" от "Ленинграда" тебе в качестве навигатора, как и Геноциду...
Профайл

§ bgb
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.09.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статейка ради статейки... :-x
Профайл

Гость
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ет.
Просто колониалисты в силу великого ума не анализировали тенденции изменения поло-возрастной структуры населения, и оттого шлепали детсады что есть силы, не жалея средств (ну так принято было вообще с материальными и денежными ресурсами обращаться у них - разбрасываясь).

Ты ж говорил, что ,,колониалисты'' все ценности в ящики паковали и в центр отсылали?
И причём здесь события более чем 25 летней давности? Чего за это время ума не набрался, считать не научился? Так и будешь еще 350 лет на СССР кивать?

Гость
Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 17:12
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 1
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх