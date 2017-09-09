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Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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§ Ваш земляк
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.09.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik58:
череп лошади надо найти!Тогда все в цвет будет Лошадь тоже героическая скорее всего

Ага! Казахстанский Буцефал!
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.09.17 - 16:19
Комментарий удален модератором.
Профайл

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он боролся не с абстрактной Россией, а со вполне конкретными колонизаторами.
Он боролся за тот шанс, который реализовался в 91-м.

Какое ты право имеешь делать от его лица какие-либо заявления? У тебя есть факты, документы, доказательства? И если такие документы обязаны быть, то почему они до сих пор не опубликованы?
Не есть ли здесь стремление НЕ публиковать каких либо доказательств, чтобы тебеподобным было удобно создавать удобные мифы?

Аха!
Он как будто план борьбы написал, всех с кем ,,боролся'' перечислил, у нотариуса заверил и тебе на хранение отдал.

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
сли бы в 86-м не выступили, а в 91-м не воспользовались - был бы сейчас Казахстан заштатным субъектом федерации навроде Кургана или Сыктывкара...
А если бы шанс реализовался во времена борьбы этого батыра - как знать каким бы сейчас был Казахстан, не застряв в развитии с совком на 70+ лет...

Напиши уже наконец книжку, или в худой конец-статью.
25 лет. Достижения.
Почитаем, вместе посмеёмся, хотя чему смеяться? Плакать пора!

Гога
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А если бы шанс реализовался во времена борьбы этого батыра - как знать каким бы сейчас был Казахстан

Афганистаном!
Цитата:
Бывалый:
общим утопизмом

Китай утопает становясь самой развивающейся по всем направлениям страной мира.
Цитата:
Бывалый:
Навязыванием образа жизни, принудиловкой, заскорузлостью

Как в точку с нынешним временем связано. Можешь же иногда ляпнуть в точку!

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:30
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 17:37
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Страница 7 из 7«1...567
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