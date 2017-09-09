|Цитата:
Динара:
это педагогическая запущенность, когда родители не занимаются с детьми
Динара, если вы педагог, судя по использованию вами определенных терминов, вы не забывайте о таком нюансе: а как воспитывались сегодняшние родители? их самих многому учили - с педагогической точки зрения - их родители.В какой (исторический) период воспитывались и развивались они? Когда у большинства их родителей стояла проблема: где найти работу
и заработать деньги, чтобы прокормить... Этот вопрос разберите сначала и ответьте на него, а затем вести речь о воспитании и развитии ими своих детей)))
Цитата:
Владислав:
вон посмотрите во всех сферах южане доминируют, которые сидели когда то по четыре человека за одной партой, а наши которые выросли в тепличных условиях
ВЛАДИСЛАВ, а качественные результаты "бурной деятельности" техЦитата:
Владислав:каковы? Повальные взятки, показуха и т.д. и т.п. - вы не замечаете, не ощущаете? А вот родители тех, Цитата:
которые сидели когда то по четыре человека за одной партой,
Владислав: прекрасно видят и осознают все прелести и пытаются хоть как-то помочь своим детям получить и увидеть нечто более качественное и лучшее. Как-то так.
которые выросли в тепличных условиях
[Исправлено: Алиса, 09.09.2017 - 13:46]