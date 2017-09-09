Цитата: Бывалый:

Он боролся не с абстрактной Россией, а со вполне конкретными колонизаторами.

Он боролся за тот шанс, который реализовался в 91-м.

Какое ты право имеешь делать от его лица какие-либо заявления? У тебя есть факты, документы, доказательства? И если такие документы обязаны быть, то почему они до сих пор не опубликованы?

Не есть ли здесь стремление НЕ публиковать каких либо доказательств, чтобы тебеподобным было удобно создавать удобные мифы?



Аха!

Он как будто план борьбы написал, всех с кем ,,боролся'' перечислил, у нотариуса заверил и тебе на хранение отдал.