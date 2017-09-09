пэтриот:

Здесь люди без коммунистов жили 1000 лет, и дальше бы жили. Не надо на себя много брать

пэтриот:

о человек который боролся с коммунистами и красноармейцами для меня герой

пэтриот:

Ну или с царским режимом

Тебе с мейзу уже тут сделали предложениеМарк Стаканыч:

Будьте последовательным до конца , верните степи первозданность, сотрите следы царизма и коммунизма, напару с петриотом.