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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29561
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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пэтриот
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне всё равно я атеист, но человек который боролся с коммунистами и красноармейцами для меня герой ! Ну или с царским режимом в самом начале . Для меня разницы между ними нет.
Для тех людей кто думает что без коммунистов здесь жизни не было бы, у меня в глубокие сомнения. Здесь люди без коммунистов жили 1000 лет, и дальше бы жили. Не надо на себя много брать .

Раман
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 14:22
Комментарий удален модератором.

Раман
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Здесь люди без коммунистов жили 1000 лет, и дальше бы жили. Не надо на себя много брать

Цитата:
пэтриот:
о человек который боролся с коммунистами и красноармейцами для меня герой

Цитата:
пэтриот:
Ну или с царским режимом
Цитата:
Тебе с мейзу уже тут сделали предложениеМарк Стаканыч:
Будьте последовательным до конца , верните степи первозданность, сотрите следы царизма и коммунизма, напару с петриотом.
И что, слабо , вперёд к истокам!

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Мне всё равно

Оно и видно, что тебе ,,всё равно'', аж вспотел доказывая, что он здесь самый ,,униженный и оскорбленный''.
Цитата:
пэтриот:
человек который боролся с коммунистами и красноармейцами для меня герой ! Ну или с царским режимом в самом начале . Для меня разницы между ними нет.

А до этого были джунгары, ойраты и другие. Если ты хотябы почитал бы историю, она только и состоит из бесконечных побед и поражений. Давай начни считать! Неизвестно, окажешься ты проигравшим или победителем. В каждом народе найдётся что предъявить.
Цитата:
пэтриот:
я тех людей кто думает что без коммунистов здесь жизни не было бы, у меня в глубокие сомнения. Здесь люди без коммунистов жили 1000 лет, и дальше бы жили. Не надо на себя много брать

:lol:
Были бы..жили бы, тоже мне новый пророк. Могли бы, да не смогли, так что это ты на себя много берешь

Гога
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Хохол, а чем сама идея коммунизма то плоха? Китай идет по её пути и довольно неплохо. Или сейчас времена байско-феодальские чем то стали лучше?

тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:19
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:24
Комментарий удален модератором.

тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:25
Комментарий удален модератором.

§ frezer33307
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 09.09.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Мне всё равно я атеист, но человек который боролся с коммунистами и красноармейцами для меня герой ! Ну или с царским режимом в самом начале . Для меня разницы между ними нет.
Для тех людей кто думает что без коммунистов здесь жизни не было бы, у меня в глубокие сомнения. Здесь люди без коммунистов жили 1000 лет, и дальше бы жили. Не надо на себя много брать .

Читая, Вас, всегда вспоминаю "Обитаемый остров" АиБ Стругацких. Начинаю думаю что описанные в этой повести башни излучения функционируют на территории Казахстана.
Профайл

тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:32
Комментарий удален модератором.

тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем писать в чате газеты Наш Костанай! Прославлять имя казахского батыра!

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 15:50
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