Цитата: Динара:

это педагогическая запущенность, когда родители не занимаются с детьми

Динара, если вы педагог, судя по использованию вами определенных терминов, вы не забывайте о таком нюансе: а как воспитывались сегодняшние родители? их самих многому учили - с педагогической точки зрения - их родители.В какой (исторический) период воспитывались и развивались они? Когда у большинства их родителей стояла проблема: где найти работу

и заработать деньги, чтобы прокормить... Этот вопрос разберите сначала и ответьте на него, а затем вести речь о воспитании и развитии ими своих детей)))



Цитата: Владислав:

вон посмотрите во всех сферах южане доминируют, которые сидели когда то по четыре человека за одной партой, а наши которые выросли в тепличных условиях

ВЛАДИСЛАВ, а качественные результаты "бурной деятельности" техЦитата: Владислав:

которые сидели когда то по четыре человека за одной партой, каковы? Повальные взятки, показуха и т.д. и т.п. - вы не замечаете, не ощущаете? А вот родители тех, Цитата: Владислав:

которые выросли в тепличных условиях прекрасно видят и осознают все прелести и пытаются хоть как-то помочь своим детям получить и увидеть нечто более качественное и лучшее. Как-то так.



[Исправлено: Алиса, 09.09.2017 - 13:46]