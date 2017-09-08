Ваш земляк Re: Сплошное очковтирательство #31





(Пользователи) Сообщений: 1212

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 15:21 Часто бываю в Самаре. Вот там сразу видна работа архитектора - новые дома имеют свою окраску, каждый жилой комплекс раскрашен по-своему. Во дворах новые детские игровые комплексы с мягким покрытием, с яркими аттракционами. Но я не Оцифрованный, фотки не смогу выложить.