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§ NG.kz
Сплошное очковтирательство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29561
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По обычному пути следования правительственных кортежей покрасили дома. Дорогие комментаторы, поделитесь версиями ЗАЧЕМ??
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Re: Сплошное очковтирательство




Отправлено: 09.09.17 - 08:20
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Сплошное очковтирательство
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1212
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.09.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часто бываю в Самаре. Вот там сразу видна работа архитектора - новые дома имеют свою окраску, каждый жилой комплекс раскрашен по-своему. Во дворах новые детские игровые комплексы с мягким покрытием, с яркими аттракционами. Но я не Оцифрованный, фотки не смогу выложить.
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