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§ NG.kz
Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра здравоохранения РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29561
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елжан Биртанов с отсрочкой внедрения системы медстрахования согласен. Но, по его словам, чем дольше будут откладываться сроки, тем сложнее окажется ситуация в сфере здравоохранения. Он рассказал о планируемых сроках отсрочки медстрахования, взносах, и о том, что будет с миллиардами тенге на счетах фонда ОСМС.
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§ сайлау курманов
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2100
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такое впечатление,хотят найти среднее от нововведения министерства , плюс пожелание президента , в итоге не понятно что будет
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гость
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проблемы финансирования здравоохранения.

олимпиады.
универсиады.
экспо.
всепланетарные симпозиумы в астане каждую неделю.
саммиты всего и вся . самолюбие дедушки потешить.
организации исламского сотрудничества по науке и технологиям
к примеру сегодня-завтра.

что-то не в ту степь деньги народные идут.

гость
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
варианта всего два
не болеть
умереть.
сто процентное решение проблемы .

62
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммунальщики жалуются, что у них не хватает денег, образованию тоже, медицине тоже, только население не жалуется у них кошельки бездонные.

§ Сергей_я
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом деньги эти подешевеют и все. Что тогда с ними делать? Поможет ли такая подушка в будущем?
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Денис
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
причина,что я живой-я родился, причина,что я живу-я не умер. Задали прямой вопрос ,бабки нужны ,чтобы перекрыть расходы на застолья и праздники? нет, надо гнать пургу про фонендоскопы.да или нет?

Бывалый
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
олимпиады.
универсиады.
экспо.

На все это за последние 10 лет ушло денег в разы меньше, чем уходит за один год на здравоохранение.

кустанаец 1
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане из всего населения работает 6,5 млн человек ,которые создают ндс и подоходный налог , из них 2,7 млн человек самозанятые это индивид предприниматели . На чем держится экономика государства ? На понтах ( это внешние кредиты в валюте ) и продаже сырья ? Тогда зачем переименовываются улицы и ставятся истуканы с лошадями и козлами повсеместно?

кустанаец 1
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я оплатил до 1 января мед страхование , , на платежках с экономили . Шансы , что работать будем и далее в Казахстане таят с каждым днем , да и желание отсутствует , надоела гоняться за инфляцией и девальвацией ....если учесть прогноз к доллару курс 750 тенге не за горами

Гога
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А деньги чьи ? Чьи то личные уходят на здравоохранение или все же ?

Гость
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
62:
Коммунальщики жалуются, что у них не хватает денег, образованию тоже, медицине тоже.

Сельское хозяйство разваливается, промышленность в ..опе, да и акимам жиры новые нужны

707
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А потом деньги эти подешевеют и все. Что тогда с ними делать? Поможет ли такая подушка в будущем?

Чукча не дурак, он их в доллары переведет и положит в азербайжанский банк.

§ Сергей_я
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
Чукча не дурак, он их в доллары переведет и положит в азербайжанский банк.

ну так нам то скажут, ойей, вы же видите, инфляция. Само собой государство то с этого поимеет. И прибыль и народ в том числе.
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Бывалый
Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра...




Отправлено: 09.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А деньги чьи ? Чьи то личные уходят на здравоохранение или все же ?

?
Какое отношение твой вопрос имеет к вопросу сопоставимости размеров трат и как он на него влияет?
Что, 100 рублей - Васины, то они никак не сопоставимы по ценности со 100 рублями, принадлежащими Коле?
Что ты несешь?
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