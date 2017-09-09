100 Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!! #5







Отправлено: - 15:16 Цитата: гость:

И Вы согласны с таким "раскладом"?







Не то, чтобы согласен, но вы же и сами понимаете, в какой стране и в какое время мы сейчас живём. По другому не будет.

Другой момент - от того, насколько быстро они приедут по сигналу на объект, зависит сохранность товара магазина, ТЦ или имущество в доме, хозяева которых платят им за охранные услуги немалые деньги.

Кстати, оперативности их приезда в любой район города стоит поучиться у самих полицейских патрулей.