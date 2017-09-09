андрей Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра #68







Отправлено: - 13:49 Друзья ну чем бы дитя не тешилось .... когда дурачок на улице сидя на асфальте , что то орёт или рожи корчит или выпрашивает ,мы же внимание не обращаем , пусть потешаться ради Бога .Всё что в мире происходит доказывает одно , все кто начинает писать историю заново плохо заканчивают , исключение восточная европа ну у них покровители и это же ЕВРОПА !!!! Здесь то же самое , РФ рядом , уже 20 с лишним лет охраняет местный покой , вся эта катавасия как и прочии симпозиумы для распила бабок .Одно дело на садик , но там же много не возьмёшь да и садик надо предъявить , да ещё что бы стоял и не падал . А тут побухают , закопают ,а вот сколько бабла реально и на что ушло , одному Богу известно , а главное ни кто не в накладе ,башка в земле ,стол накрыли , какие претензии ....??? Правильно ни каких .