кустанаец 1 Re: Что будет с медицинским страхованием? Интервью министра... #8







Отправлено: - 14:00 В Казахстане из всего населения работает 6,5 млн человек ,которые создают ндс и подоходный налог , из них 2,7 млн человек самозанятые это индивид предприниматели . На чем держится экономика государства ? На понтах ( это внешние кредиты в валюте ) и продаже сырья ? Тогда зачем переименовываются улицы и ставятся истуканы с лошадями и козлами повсеместно?