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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29561
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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пэтриот
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столыпинский вагон это общее понятие типа изба-читальня. Сейчас это библиотека.

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
вы на земле казахов, а они очень добры и приветливы и к сожалению очень доверчивы.

Странно! Значит они от излишней доброты, приветливости и доверчивость ходили воевать на другие народы(почитай историю). А сейчас запасы этих качеств исчерпаны?

пэтриот
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:21
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
он лишь один из многочисленных повстанцев во времена нестабильной власти.

Че ж за этим "одним из" ажно целую специальную экспедицию коммуняки отрядили?
Им больше делать было нечего кроме как за "одним из" гоняться несколько месяцев по всей степи?

Бывалый
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
один из главарей ОПГ, стремящейся захватить власть.

Так и Ленин тогда получается был одним из главарей ОПГ, стремящейся захватить власть в нестабильной стране.
Почему он аж на Красной Площади лежит да в каждом Мухосранске имеет по памятнику и улице/проспекту в его честь, страну в крови утопивший?

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не герой этот человек В 1916 году когда в России шли волнения против царя . здесь началась междуусобная война между ханами , перед собственности одни отбирали у других таких же бедняков казахов и землю друг у друга . Войска царской армии практически перестали помогать ханам с которыми был договор , когда пришли к власти большевики , стали наводить порядок , а этот человек просто был басмачом который воевал и со своими и с красной армией , мотался по степи с кучей таких же басмачей и помогал своему хозяину . Кто в то время нападал на них китайцы ? монголы ? французы , англичане или иранцы ? Что за бред вообще происходит в Казахстане как с историей придумывают . так и с образованием , это что планомерное оболванивание населения ?

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Ну это как говорится идеология, а здесь воин, который за свободу своей родины уложил несколько десятков красноармейцев.

Если бы не красноармейцы , ты до сих пор бы скот пас в степи Включи логику в 1916 году это было , революция в России 1917 год

§ Козлов я
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.09.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходите из того,что историю всегда пишут победители. Еще не было случаев,чтобы историю писали побежденные.
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андрей
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья ну чем бы дитя не тешилось .... когда дурачок на улице сидя на асфальте , что то орёт или рожи корчит или выпрашивает ,мы же внимание не обращаем , пусть потешаться ради Бога .Всё что в мире происходит доказывает одно , все кто начинает писать историю заново плохо заканчивают , исключение восточная европа ну у них покровители и это же ЕВРОПА !!!! Здесь то же самое , РФ рядом , уже 20 с лишним лет охраняет местный покой , вся эта катавасия как и прочии симпозиумы для распила бабок .Одно дело на садик , но там же много не возьмёшь да и садик надо предъявить , да ещё что бы стоял и не падал . А тут побухают , закопают ,а вот сколько бабла реально и на что ушло , одному Богу известно , а главное ни кто не в накладе ,башка в земле ,стол накрыли , какие претензии ....??? Правильно ни каких .

* Victor Yang
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9219
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Так и Ленин тогда получается был одним из главарей ОПГ, стремящейся захватить власть в нестабильной стране.

Был. Но он не только стремился - он захватил власть. А победителей не судят.
Цитата:
Бывалый:
Че ж за этим "одним из" ажно целую специальную экспедицию коммуняки отрядили?

Сильно был организован, значит. Тулешова, вон, тоже несколько месяцев отслеживали. Или его через 100 лет тоже сделают героем?
А с гражданином Кокембаевым, получается, вроде мы официально не отрицаем положительного влияния России и СССР на Казахстан, но борцов с ними героизируем.

[Исправлено: Victor Yang, 09.09.2017 - 13:54]
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* frezer33307
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 09.09.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тулешова, вон, тоже несколько месяцев отслеживали. Или его через 100 лет тоже сделают героем?

И его сделают героем и Облязова народным мучеником выставят. Главное чтоб это угодно было правящей элите и служило псевдопатриотическому воспитанию народишка.
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Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Так и Ленин тогда получается был одним из главарей ОПГ, стремящейся захватить власть в нестабильной стране.
Почему он аж на Красной Площади лежит да в каждом Мухосранске имеет по памятнику и улице/проспекту в его честь, страну в крови утопивший?

Ты лучше вспомни Беловежскую пущу, в результате чего, ты через 25 лет напишешь любую х...ахинею, лишь бы тебе заплатили.

Гога
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Буквально месяц или два тому назад привозили

За хадж поговорим?
В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благословение) сказано, что если кто-то покинул свой очаг с целью совершения хаджа или умры и умер в пути, то ему записывается вознаграждение, равное воздаянию за совершение хаджей до наступления Судного дня. Тот же, кто умер в одном из двух Святых городов – Мекке или Медине, в Судный день не будет допрошен, и его введут в Рай.
Совершение благословенного хаджа дороже жизни на этом свете, и для совершающих благословенный хадж только одна награда – Рай.
Ради этого сотни людей погибает в давке?

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Буквально месяц или два тому назад привозили кости Николая Чудотворца в Москву, толпа выстроилась на несколько километров. Приложиться Как говорится устами к ,,мощам,,.
А до этого буквально лет 20-30 назад в очереди выстраивались к мумии Ленина. Ну это как говорится идеология, а здесь воин, который за сво

Есть только твоё верование, и неправильные, да? Или ты безразличен к нарезанию кругов вокруг чёрного камня?
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