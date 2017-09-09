/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29561
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, ладно если бы это был единичный случай, внимания бы не обратил! Так нет - почти все поголовно с желтыми проблесковыми маячками ездят на красный сигнал светофора! И полиции нет до них почему-то дела...
Читать новость

100
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 09.09.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честное слово, вы , автор, как маленький ребёнок который только открыл глаза и начал видеть мир. Сколько можно уже мусолить эту тему?
Все руководители охранных агентств - вчерашние стражи закона, причём некоторые из них весьма высоких должностей. Так сказать, у них негласный "договор".
Это касается не только этого вида деятельности, но и практически всех видов бизнеса в городе.

§ rays
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 09.09.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да действительно, приоритетом пользуются красные и синие проблесковые маячки причем в сочетании со звуковым сигналом. А то что они вытворяют гоняя с желтыми маячками на красный и по встречке это беспредел.
Профайл

гость
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 09.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Честное слово, вы , автор, как маленький ребёнок который только открыл глаза и начал видеть мир. Сколько можно уже мусолить эту тему?
Все руководители охранных агентств - вчерашние стражи закона, причём некоторые из них весьма высоких должностей. Так сказать, у них негласный "договор".

И Вы согласны с таким "раскладом"?
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 2
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх