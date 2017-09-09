Цитата: 100:

Честное слово, вы , автор, как маленький ребёнок который только открыл глаза и начал видеть мир. Сколько можно уже мусолить эту тему?

Все руководители охранных агентств - вчерашние стражи закона, причём некоторые из них весьма высоких должностей. Так сказать, у них негласный "договор".

И Вы согласны с таким "раскладом"?