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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29561
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:45
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пэтриот
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи мои выезжают на траурные мероприятия 15 сентября. Надо будет обязательно им показать эту статью . Пусть ,,порадуются,,

* frezer33307
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Он такой же был бандит как и махно в России

Батька Махно был украинским политическим деятелем. На Украине анархию мутил.
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* Медный
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
здесь ещё не было переселенцев.

:lol: :lol: :lol:
Видны ваши глубокие познания в истории
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смешно
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
череп. смешно.
череп -герой.
вам не стыдно самим, а братья по разуму?

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 12:01
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* Медный
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
историк:
вы хотите сказать, что они надеются что их череп тоже также?
отдельно от скелета?

я про самоосознание вообще.
но всё быть может :lol:

[Исправлено: Медный, 09.09.2017 - 12:03]
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* frezer33307
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 09.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Видны ваши глубокие познания в истории

А зачем ему знать историю,? Он же пэтриот, достаточно что он шибко любит мистер прИзидент и иже с ним.
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* Медный
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:

я у некоторых спрашиваю что значит быть патриотом? пока не слышал внятного ответа :-x
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Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 12:11
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