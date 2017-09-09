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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3071
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.09.17 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Монах и бес (есть над чем подумать,)
Идеальные незнакомцы(меньше знаешь,проще жить)
Исчезнувшая
Собачья жизнь(за добрый посыл в фильме)
Профайл

Кинокритик
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ветка. Называется " кино". Марш туда кинолюбы.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура ,вы шо коньяк на радостях открыли
Сымаю шляпу,рижан напинали,причём по тяжёлой)))


да, здорово.
ак-барс тоже на выезде не оплошал.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форсаж мне нравится, все же лучше чем смотреть на оцифрованого

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Форсаж мне нравится, все же лучше чем смотреть на оцифрованого


проснулся любитель куриц. а кто на тебя смотрит то? уймись.
уши торчат не спрячешь.

* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Вы вроде психолог?
Профайл

Тоже психолог
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Не советую

Фильмоман
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне нравится # Спасатели малибу# . Фильм со смыслом смотрите не пожалеете.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Форсаж мне нравится, все же лучше чем смотреть на оцифрованого

Тупой фильмец только для таких как ты 112й

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3071
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Вы вроде психолог?

К чему такой вопрос?
Профайл

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последняя надежда человечества и играет там мой любимый Стиви Сиги.

Беляев
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.09.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как там с погодой,кому нравится и не нравится она седня,ваши мнения и коментарии?
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