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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29561
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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рудничанин
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
читая текст , аж прослезился ,


улица спекулянта Курманова.
пора уже обращаться в акимат.
на присвоение улицы.
или при жизни нельзя, не знаю.
но тут думаю все можно.

* Медный
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
историк:
архимед и компания, вы хоть это поймите.

они всё понимают, делается это не по незнанию, а по велению души! чувствуют подобное и превозносят.
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пэтриот
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ ну как вы не поймете он не боролся за права целинников А за народ который здесь жил испокон веку. 1916-1920годы здесь ещё не было переселенцев. Поэтому у потомков целинников не было преданий о батыре. Да и ни к чему он вам. Трактор на пьедестале , орден Ленина , переходящее Красное Знамя - это уже ближе потомкам целинников.

* Медный
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь, но от этой темы скоро начнёт у многих "подгорать". Походу надо закрывать её :lol:
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* frezer33307
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная показуха и оболванивание своего народишка. Уже тошнит от этих лжегероев и оголтелого патриотизма.
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* Медный
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Кстати, хотелось бы узнать смету сего мероприятия! Откуда средства? Сколько средств?
2. Я вот не понимаю, как возможно чтобы в день траура были массовые гуляния? Получается есть байга на праздники и байга на поминки?
Вы сломали мне мозг :-x

[Исправлено: Медный, 09.09.2017 - 11:16]
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кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:

Стаханова не нужно равнять с этим басмачем , разница слишком велика . Мой один из прадедов был зажиточным крестьянином -помещиком здесь в Александровке в 50 км от Кустаная, как сейчас фермеры . Его дважды раскулачивали именно в эти годы , сейчас там в Александровке его дом стоит и бывшая мельница еще очертания имеет и хоздвор целый . Только церквушку напротив дома развалили . Другой прапрадед вступил в ряды Красной Армии и гонял части Колчака по степи и возможно этого басмача батыра Кейки . Так может и моим дедам поставить мавзолеи за гос. счет? каждый из них внес свой вклад в историю не только нашей области тогда она Губернией была , но и становлении КазССР .

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати теперь понятно чей истукан на лошади сидит на кольце в аэропорт

* frezer33307
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я вот не понимаю, как возможно чтобы в день траура были массовые гуляния?

Все как у отставших от цивилизации африканских племен мумба-юмба. Все логично.
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§ Vital
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4632
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а кому нибудь понравится из современых людей , что б его череп после смерти таскали по всяким музеям,пантионам,кунсткамерам, 20 раз перезахороняли. Думаю что нет. Вот и с ним че таскаются. Отдайте родственикам они его( если они нормальные люди) похоронят рядом с своими ,под деревом. И всех чиновников пошлют по дальше , скажут отстаньте пожалуйста пусть человек спит спокойно. Как то так
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историк
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
чувствуют подобное и превозносят.


вы хотите сказать, что они надеются что их череп тоже также?
отдельно от скелета?

гурман
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:24
Комментарий удален модератором.

§ CHINOIS
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 11:27
Комментарий удален модератором.
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кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

за какой народ и за какую землю? Кто хотел землю отобрать и какой народ был ущемлен и кем ? Он такой же был бандит как и махно в России в те годы , убивал так же своих сородичей и пытался передел устроить и ничего более. Уверен если бы они тогда победили , то народ в Казахстане как Монголия до 1995 года только скот разводила

гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///пройдет церемония захоронения черепа///
выступит аким области.

фрагмент из фильма ужасов хичкока.
главные герои - череп и архимед.
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