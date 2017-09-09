кустанаец 1 Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра #21







Отправлено: - 11:15 Цитата: Потомок Алдара-Косе:



Стаханова не нужно равнять с этим басмачем , разница слишком велика . Мой один из прадедов был зажиточным крестьянином -помещиком здесь в Александровке в 50 км от Кустаная, как сейчас фермеры . Его дважды раскулачивали именно в эти годы , сейчас там в Александровке его дом стоит и бывшая мельница еще очертания имеет и хоздвор целый . Только церквушку напротив дома развалили . Другой прапрадед вступил в ряды Красной Армии и гонял части Колчака по степи и возможно этого басмача батыра Кейки . Так может и моим дедам поставить мавзолеи за гос. счет? каждый из них внес свой вклад в историю не только нашей области тогда она Губернией была , но и становлении КазССР .