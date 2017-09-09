Victor Yang Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9216

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:32 Я не совсем пойму - в чём героизм этого человека? Какие достижения у него? Я прошу прощения у всех, но он лишь один из многочисленных повстанцев во времена нестабильной власти. Был сподвижником самоназванного хана. А по-другому - один из главарей ОПГ, стремящейся захватить власть. Его героизация сродни героизации Бандеры на Украине.



[Исправлено: Victor Yang, 09.09.2017 - 09:35]