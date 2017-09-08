NG.kz Дом с жильцами призраками



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29560

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:11 На улице Совхозная 2б в начале июля Аким области вручал ключи новоселам в построенном новом доме.Вот сделал пару фото из газеты чтоб напомнить.Так вот дом этот оказался пустым

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