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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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1504
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом мы построим пантеон и с такой же помпезностью снова займёмся перезахоронением.
"""""""""""В декабре 2016 года министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о внешних данных Кейки батыра:
"Кейки батыр был смуглым, а цвет глаз - зеленым. Был невысокого роста, но очень плечистым"""""".
Это единственный "источник"??? Рассказал.... на основании чего? Был лично знаком??)))

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 09:30
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* Victor Yang
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9216
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не совсем пойму - в чём героизм этого человека? Какие достижения у него? Я прошу прощения у всех, но он лишь один из многочисленных повстанцев во времена нестабильной власти. Был сподвижником самоназванного хана. А по-другому - один из главарей ОПГ, стремящейся захватить власть. Его героизация сродни героизации Бандеры на Украине.

[Исправлено: Victor Yang, 09.09.2017 - 09:35]
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Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 09:44
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Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 09:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 09:53
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Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 09:59
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Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 09.09.17 - 10:11
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