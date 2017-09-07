А.В. Каратаев Re: «Результат нужен здесь и сейчас» #6







Отправлено: - 09:12 Футбол - это спорт №1. Футбол - это самое массовое зрелище. Футбол - это огромные деньги оборота. Футбол - это лучший имидж коллектива, села, города, региона и конечно государства. И, наконец, футбол - это финансовая пирамида. Её вершина сегодня, например, в Бразилии, Англии, Германии, завтра может быть в другом месте... А широкое плоское дно её - это поставщик "материала" для верха. Сколь бы мы не говорили о нашем футболе проблемы были, есть и будут... Если вглядеться в историю ку(о)станайского футбола, проблема одна - чуть заиграл кто, всё, его уже в следующем сезоне не будет. Выбился мальчишка в лидеры, его уже сватают в большие города. Примеров достаточно. Выход один - уповать на большие вложения в наш футбол и тем хотя бы иметь временные часы радости от побед, иметь звания "народной команды", любимой и т. п. Труд, патриотизм, коллективная и личная самоотдача, высокий уровень самообразования и др. при командах - это не футбольные категории в связи с наличием указанной бесперспективности доморощенности спортсменов-футболистов.