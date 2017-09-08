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§ NG.kz
Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции Казахстана и не только
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно это бывший сержант был, который теперь "не коррупционер" офицер... Досмотр на границе Киргизии с Казахстаном был самым строгим. На пути в Караганду нам пришлось даже пообщаться с местной дорожной полицией. У нас всё было в порядке, но они объявили нам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
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ЕДЫГЕ МЫКАНСАЛЫКОВИЧ
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 12:25
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это у них сейчас такое ноу-хау, просят дыхнуть, но сами показания прибора не показывают. Потом начинается развод. "Прибор показал, что вы пьяны. А вы вчера пили? А когда пили?" Когда начинаешь просить провести повторно и предоставить показания прибора, сразу сдуваются. Наверное тоже сержантики, срочно повысить в звании!

Гостт
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тоже было, увидели Рос.номера, и давай лечить, дескать глаза красные, щас поедем на экспертизу, а мы торопились, отдали 5 рублей, досих пор в глазах стоят эти два дор.половца по метр пятьдесят ростом.

!!!
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну куды ж пИнгвинам и без льда :lol: :lol:

казахстанец
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 20:49
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 20:53
Комментарий удален модератором.

казахстанец
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
комментарий удален :lol: :lol:

Гость
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям не 74й а копипастер какой то :lol:

§ Dron
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 08.09.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наверное, ещё ни разу дороги в России не казались нам такими ровными

Цитата:
Ещё раз убедились, что всё познаётся в сравнении

Это так, все познается в сравнении. И наверное каждый кто хотя бы раз ездил в Россию видел что дороги (по крайней мере федералки) там отличного качества. То же самое касается и дорожных полицейских, они там есть, но их как бы нет, не пестрит в глазах там от обилия на дорогах ДПСников в отличии от наших жолполовцев.
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§ Dron
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 08.09.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Прям не 74й а копипастер

Ну молодец 74. Хорошо постит. Интересно почитать.
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Читатель 1
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 09.09.17 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с россиянами - дороги лучше гораздо и не "пестрит" в галазах))

54
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 09.09.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За два с половиной года проживания в Новосибе остановили 1 (ОДИН) раз, на авто стоят номера другого региона, езжу почти каждый день. Вот и думайте :-)
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